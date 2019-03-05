الرزق السريع.. كيف يتحايل باعة الطرق الزراعية لاستقطاب الزبون «الطياري»؟

علي أحد جوانب الطريق الزراعي، المؤدي لمحافظة القاهرة، يتراص عشرات من باعة الخضروات والفاكهة، وما أن تمر عربة حتى يبدأ البائع في محاولة لفت انتباه السائقين لتجارته المعروضة بالطريق، ويقف عشرات من أصحاب السيارات "الملاكي" في محاولة لشراء الفاكهة والخضروات الطازجة لهم وهم في طريق العودة لمنازلهم.



زبون "طياري"



بدون أي لافتة توضح الاسعار، وعلي عربة نقل او عربة خشب، يقوم الباعة برص الخضروات من الكرنبك والقرنبيط والخيار والفلفل وايضا الفاكهة من البرتقال والموز وغيرها "مينفعش نحط سعر، احنا بنشتغل علي الزبون الطياري اللي راجع من زيارته لعائلته ولكل زبون سعر، ممكن تعلي علي زبون جنيه وأتنين وممكن عشرة، وفي زبون واعي عارف سعر الحاجة".. تقول بدرية محمد، باعة خضار بالطريق الزراعي.



مزايا البيع



وتابعت "ميزة زبون الطريق السريع أن الزبون مش بيفاصل ولا بيرجع بضاعة واغلبهم زبون مرة واحدة، بس انا عندي زبائن بتقف كل اسبوع ، وعارفيني، لان في بياعين بينصبوا علي الزبائن بحجة انه مش هيشوفه تاني او يرجع البضاعة".



طريقة البيع



"بتعامل مع تاجر صاحب ارض، وبخد منه الكرنب والقرنبيط، بالاجل وبطلع علي الطريق من اول اليوم للعصر، وفي نهاية اليوم لروح احاسبه، وارجع برزق عيالي، وطبعا البيع علي الطريق مربح اكتر لان الزبون بيدفع اكتر والحضار والفاكهة سعره بيتباع بالضعف، عكس السوق في القرية، الناس غلابة مش بتشتري فاكهة ولو اشترت بيكون بسعر الارض".



اهم الاوقات



"اكتر وقت بنبيع فيه يوم الجمعة والسبت، لان الملاكي بيكون كتير وكله راجع بعد ما يكون قضي اجازته وعاوزة يبضع خضار وفاكهة لبيته طول الاسبوع" .. تقول بدرية.



معدل الربح



وبالمثل يقف عبد الرحمن، بصحبة اخاه محمد، وبجوارهم عربة نقل محملة بكميات من الكرنب والقرنبيط والخضروات والفاكهة "البيع بالطريق السريع احسن من السوق والربح بيكون الضعف وممكن اكثر، ومفيش حاجة اسمها انصب علي زبون الطريق، لانه مش راجع، بالعكس انا بربي زبون، لانهم كل اسبوع بيمروا علينا، ودايما ببيع خضار وفاكهة طازة".



"الزبون بيشتري ولو بسعر غالي، لان الحاجة طازة، ومش هيلاقيها في القاهرة، ومفيش حاجة بتتلف، لان بقية البضاعة، ببيعها في السوق تاني يوم".. يقول عبدالرحمن.



أصول البيع



من أصول البيع بالطرق الزراعية "لازم ارص الخضار والفاكهة واضحة عشان العربيات وهي ماشية اصحابها يشوفوا، ولازم اشيل علي أيدي واعرض الخضار والفاكهة فنص الطريق، عشان تغري الزبائن تقف".



أسعار الخضار



وحول سعر البيع يقول "سعر كيلو البطاطس من 3 إلى 5.30 جنيه وممكن أبيع لزبون الطريق بـ 7 جميه، وكيلو الفلفل الألوان 18 جنيهًا، والكوسة 8 جنيه وممكن تتباع بـ 10 جنيه، وسعر البصل ما بين 3 إلى 5.30 جنيه للكيلو وممكن يتباع بـ 7 و8 جنيه، والخيار البلدي بين 3 إلى 4 جنيه وأوقاته يوصل سعره لحوالي 7 جنيه لزبون الطريق الزراعي، والكرنب 5 جنيه للواحدة بس بتتباع بعشرة جنيه واكتر لزبون الطريق، والفلفل البلدي بيتباع 8 جنيه.