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تعليم

البحث العلمي تبدأ تلقي المقترحات عن حلول تكنولوجية اقتصادية قابلة للتطبيق

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 04:38 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
فتحت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الباب أمام تلقي مقترحات مشروعات بحوث وتطوير وابتكار وبحوث تطبيقية وحلول تكنولوجية اقتصادية قابلة للتطبيق، لمجابهة التحديات الواردة في الإعلان، وذلك ضمن خطتها التنفيذية المعتمدة من مجلس الأكاديمية في جلسته رقم 162 لسنة 2015.

وتتضمن مجالات النداء بالمبادرة، برنامج النهوض بإنتاج الغذاء، متلازمة البيئة والطاقة والمياه، برنامج الصحة والدواء، تنمية أقاليم مصر الحدودية وبحوث التنمية الإقليمية، برنامج تعميق التصنيع المحلي، برنامج علوم الصدارة والتكنولوجيات البازغة، المسابقة الوطنية لتصميم وتصنيع سيارة كهربية، الشبكات العلمية القومية، برنامج جسور التنمية.

وجاء على رأس المجالات المطلوبة برنامج التحالفات التكنولوجية، البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية، برنامج تمكين رائدة أعمال، مسرع الأعمال 10، نوادي ريادة الأعمال، بنك الابتكار المصري، معرض القاهرة الدولي للابتكار، برنامج طبق فكرتك، برنامج الثقافة العلمية والتعليم الإبداعي، برنامج النهوض بالفنون والآداب ودعم صناعة السياحة، جامعة الطفل، مشروعات التخرج، برنامج التعليم الفني، علماء الجيل القادم، أكاديمية الشباب المصرية للعلوم.

يأتي ذلك، تنفيذا لاستراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وهذا هو النداء الثاني، وكان النداء الأول قد أعلن في 2015 .

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