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الزراعة توضح الهدف من حملة التوعية من مخاطر الدجاج الحي.. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 11:46 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد القاضي
قالت الدكتور منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن هناك لجنة تشارك فيها جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص المعني بالدواجن، من أجل توعية المواطنين من مخاطر التعامل مع الدجاج الحي.

وأوضحت محرز، أنه يجب تطوير محلات الطيور، لافتة إلى أن جهاز تنمية المشروعات على استعداد لتمويل هذه المحلات عن طريق القروض الميسرة بهدف تحويل المحلات إلي مكان صحي ولائق للاستهلاك.

وأضافت أن المجازر بها وحدات تدوير المخلفات الناتجة عن الدجاج لتلاشي حدوث تلوث للبيئة، معقبة: «تحول المخلفات إلى مادة صحية يمكن استخدامها في الأسمدة والأعلاف».

وأشارت إلى أن هناك أمراضا مشتركة تنتقل من الطيور إلي المواطنين، منوها بأهمية الحملات التوعوية في الحفاظ على صحة المواطن المصري، موضحة أن المجازر التي تقوم بالجزر تحت الرقابة البيطرية بوجود ثلاجات للتخزين تحافظ على توازن الأسعار في السوق عن طريق عمليات التخزين وإخراجها في الوقت المناسب.

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