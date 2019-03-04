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اقتصاد يتهاوى وإفلاس على الأبواب.. أردوغان يلملم جراح تركيا

الإثنين 04/مارس/2019 - 11:54 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رحيم يسري
في كلمة له أمام تجمع حاشد مؤخرا ضمن حملة للانتخابات البلدية، تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لهجوم من قبل العمال المطالبين بالوظائف، لكن الرئيس لم يكن لديه شيء يقدمه، إلا أنه رد غاضبا على أحد المواطنين "لا تتوقع شيئا منا" قائلا إنه ليس سياسيا عاديا.

وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" يشعر الأتراك بألم عميق نتيجة انهيار اقتصاد البلاد ووصوله لأدنى مستوياته منذ 17 عاما، حيث دخلت تركيا في حالة من الركود وأزمة ائتمان كما ازدادت معدلات الإفلاس والبطالة وكذلك التضخم، فضلا عن ارتفاع الأسعار للسلع الأساسية، ما عمق جراح الشعب التركي.

وتقول الصحيفة إن تدهور الاقتصاد التركي يشكل أزمة لحزب العدالة والتنمية الحاكم خلال الانتخابات البلدية، مضيفة أن أردوغان يقود حملة الحزب لكنه لا يستطيع تحريك الاقتصاد بسهولة.

وأضافت أن أردوغان يتهرب من مسئوليته في تدهور اقتصاد البلاد ويلقي اللوم على "المؤامرات الخارجية"، فضلا عن اتهامه للسياسيين والمعارضين بقيامهم لحملة وهمية للاساءة إلى اقتصاد أنقرة.

يستغل أردوغان قضية الإرهاب وحربه ضد حزب العمال الكردستاني، ليظهر نفسه مدافعا عن أمن البلاد، إذ يؤكد مرارا وتكرارا أن الحرب التي يخوضها تمثل أولوية بالنسبة لأنقرة.

وأشارت إلى تراجع شعبية الحزب الحاكم في تركيا خلال الفترة الأخيرة، في الوقت الذي يتألم فيه الأتراك من انهيار الليرة، ونقلت الصحيفة عن مزارعين وتجار قولهم إن إهمال الحكومة للزراعة لصالح البنية التحتية أدى إلى ارتفاع أسعار الخضروات بشكل مبالغ فيه.

وتابعت قائلة إن الحكومة التركية لجأت لاستيراد المواد الغذائية، ونتيجة لذلك، فقد المزارعون وظائفهم وتخلوا عن أراضيهم نتيجة إهمال و تجاهل الحكومة لهم، فخلال 17 عاما من سيطرة أردوغان على الحكم، فقدت تركيا أكثر من7.4 مليون فدان كما انخفض عدد المزارعين بشكل كبير.

وأوضحت أن الحكومة والرئيس حاولوا التدخل لضبط الأسعار وإنشاء منافذ لبيع الخضروات لكن الخطة لم تنجح في تخفيض الأسعار على المدى القصير.

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