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اقتصاد

خبير اقتصادي: مطلوب تشريع لمنع تشويه العملة

الإثنين 04/مارس/2019 - 11:47 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القسم الاقتصادي
قال الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن عملية الكتابة على العملة المحلية من الممكن أن تساهم في تقليل العمر الافتراضي ورقة البنكنوت بالإضافة إلى تشويه الشكل النهائي الخاص بها.

وأضاف " أبو زيد" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن عملية إحكام الرقابة على تداولات العملات والكتابة عليها هو مسئولية البنك المركزي المصري، مشيرا إلى أنه ينبغي إصدار تشريع ينظم عملية التعامل مع النقود باعتبارها رمزا للدولة ويجرم الكتابة عليها أو سوء استخدامها.

وشدد " أبو زيد" على ضرورة زيادة الوعي الجماهيري لدى المواطنين بقدر العملة الوطنية باعتبارها جزءا من الانتماء للدولة بالإضافة لقيام الجهاز المصرفي باتخاذ كافة الإجراءات لحماية العملة المحلية من التشويه او الاتلاف أو التزوير وحمايتها.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن عملية الرسومات والكتابة على العملة تؤثر على المنظر الجمالي للعملة ويفقدها قيمتها، مشددا على ضرورة أن يفعل البنك المركزي من إجراءاته وأدواته الرقابية لمنع التعامل بتلك العملات المشوهة.

وحذر البنك المركزى من تداول أى عملات ورقية مدون عليها أى عبارات نصية، مشددا على عدم قبولها في المعاملات.

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