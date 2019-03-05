3 وصفات للشعر المتعب في الشتاء

يحتاج شعرك في الشتاء إلى عناية خاصة، فهي فترة استراحة من الشمس القوية والعرق المجهد للشعر، والتعرض للكلور، إلا أن للشتاء مشكلاته الخاصة التي يضيفها إلى قائمة مشكلات الشعر المتعب من الصيف.



تقدم خبيرة العناية بالشعر "نهى الوكيل"، 3 وصفات للعناية بالشعر وفروة الرأس في الشتاء، خاصة أنواع الشعر المتعبة من كثرة الفرد والكي أثناء فترة الصيف، وكذلك مشكلات الشعر التي يسببها الشتاء من القشرة والدهون والحكة.



الوصفة الأولى: ماسك ليلي مكون من جزأين:

قبل غسل الشعر (لفروة الرأس) ويتضمن مكونات مغذية لفروة الرأس وتساعد على الإنبات ولكن لا يعمل على تطرية الشعرة نفسها، ومكانه الجذور والفروة فقط.

• الجرجير

• زيت خروع

للشعرة نفسها:

• زبدة شيا

• زيت زيتون

• بلسم

بعد وضع النصف الأول من المكونات على جذور الشعر، توضع الزبدة في حمام مائي لإذابتها ثم نضيف زيت الزيتون والبلسم، وتوضع على الشعر نفسه دون أن نقترب من فروة الرأس، ثم يغطى الشعر بكيس بلاستيكي وغطاء صوفي، ويترك لبعد الاستيقاظ.



عند غسل الشعر، يغسل الشعر بالبلسم أولًا قبل أن يغسل بالشامبو، لقدرة البلسم أكثر على التخلص من آثار الزيت في الشعر.



الوصفة الثانية: مقشر لفروة الرأس:

• سكر بني

• بلسم

• زيت لافندر

السكر البني غير مكرر، وحباته أخشن، لذا يسهل فرك الشعر به، أما السكر الأبيض فهو مكرر وناعم وسريع الذوبان ولن يفيد في تقشير القشرة والدهون المتجمعة على فروة الرأس.

يفضل عدم استخدام أكثر من نقطتين فقط من زيت اللافندر العطري لأنه مطهر قوي.

يمزج الخليط ثم تفرك به فروة الرأس، لمدة عشر دقائق، ثم يغسل بالماء أولًا ثم الصابون.





الوصفة الثالثة: وصفة لزيادة البروتين في الشعر ( تعالج آثار الكي واستخدام الحرارة في فرد الشعر)

يكسر الاستعمال المتكرر للحرارة في فرد الشعر على بروتينه الشعر ويتسبب في تكسره، وهو المكون الأساسي للشعرة مما يتسبب في تكسر الشعر وتساقطه فيما بعد، لذا استعملي هذه الوصفة في إعادة بناء بروتين الشعر والتغلب على آثار التلف الناتج عن كسرة كي الشعر.



2 ملعقة كبيرة جيلاتين

ملعقة صغيرة خل تفاح

كوب ماء مغلي



يضاف الجيلاتين الخام غير المحلى وبدون طعم، يضاف إلى الشعر المغسول والنظيف تمامًا.

يقلب الجيلاتين مع خل التفاح ثم على الماء مع التقليب، وعند انتهاء خلطه يوضع في الثلاجة أو الفريزر.

يفضل وضعها في زجاجة ذات رأس مدبب شبيهة بزجاجة الصبغة لضمان وصولها إلى كل مكان في الشعر.

يترك على الشعر حتى يجف تمامًا ويتصلب على الشعر، ثم يشطف بالماء.

يفضل عمل حمام كريم طويل للشعر بعد الوصفة لدعم الشعر وتغذيته.