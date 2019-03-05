ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

جولة أثرية لأوائل تلاميذ المرحلة الابتدائية في المتحف المصري.. صور

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 01:01 ص
صدى البلد
علاء المنياوي

استضاف المتحف المصري بالتحرير، أمس، مجموعة من أوائل طلاب المرحلة الابتدائية بإحدى مدارس بإدارة الهرم التعليمية.


وتم تنظيم جولة أثرية في المتحف وتلقى التلاميذ مقدمة أثرية من كبير الآمناء بالمتحف المصري ناجية فانوس.

و تبعها جولة أثرية متخصصة ألقت الضوء على جوانب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة،كالكتابة المصرية القديمة والطعام المصري القديم،والالعاب فى مصر القديمة وأشكال الطيور والحيوانات ورمزيتها للآثارية شيرين أمين.

تبعها عرض تفصيلى لآثار الملك توت عنخ أمون للآثارية أمين المتحف المصري بقسم توت عنخ أمون والكنوز الذهبية زينب فارس،وتبعها برنامج خاص فى متحف الطفل بالمتحف المصري للآثارية رانيا أسامة.
جولة أثرية لأوائل تلاميذ المرحلة الابتدائية في المتحف المصري.. صور
جولة أثرية لأوائل تلاميذ المرحلة الابتدائية في المتحف المصري.. صور
جولة أثرية لأوائل تلاميذ المرحلة الابتدائية في المتحف المصري.. صور
جولة أثرية لأوائل تلاميذ المرحلة الابتدائية في المتحف المصري.. صور
جولة أثرية لأوائل تلاميذ المرحلة الابتدائية في المتحف المصري.. صور
جولة أثرية لأوائل تلاميذ المرحلة الابتدائية في المتحف المصري.. صور
جولة أثرية لأوائل تلاميذ المرحلة الابتدائية في المتحف المصري.. صور
جولة أثرية لأوائل تلاميذ المرحلة الابتدائية في المتحف المصري.. صور
جولة أثرية لأوائل تلاميذ المرحلة الابتدائية في المتحف المصري.. صور
جولة أثرية لأوائل تلاميذ المرحلة الابتدائية في المتحف المصري.. صور

ترشيحاتنا

القانون لا يحمي المغفلين .. رجال أعمال وسيدات نصبوا على أهالي الأقصر واستولوا على 78 مليون جنيه

إخواني منشق يكشف كواليس لقائه بمرسي في السجن.. ويؤكد: لا يرتقي لإدارة وحدة محلية

نبيل الحلفاوي يتوقع أجواء لقاء القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك

خالد الغندور يسخر من حكم مباراة الأهلي.. ويرد على عبد الحفيظ

أرقام مبيعات السيارات في مصر خلال يناير 2019 .. مفاجأة

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق.. فيديو

دراسة علمية : لا تتناولوا هذا الدواء

أحمد مرتضى يعلق على تهنئة مجدي عبد الغني للأهلي

سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد فى الشرقية

تلميذ إعدادي ينتحر شنقا بسبب سفر والده للخارج في سوهاج

بطولة الأهلي الدبلوماسية.. كرة القدم تصلح ما أفسدته السياسة

الكهرباء تزف بشرى سارة للمواطنين حول قراءة العدادات.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

فيديو

إخواني منشق: كنا هنشوف بحور دم لو استمرت الجماعة في الحكم شهرا آخر
أحمد موسى يثبت تورط الإخوان في محاولة اغتيال عبد الناصر.. فيديو
إخواني منشق: أي فرد منتمي للجماعة هو إرهابي بالضرورة.. فيديو
إخواني منشق يكشف كواليس لقائه بمرسي في السجن.. ويؤكد: لا يرتقي لإدارة وحدة محلية
إخواني منشق: الجماعة الإرهابية صرفت ملايين كرواتب لأعضاء مكتب الإرشاد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟