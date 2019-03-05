جولة أثرية لأوائل تلاميذ المرحلة الابتدائية في المتحف المصري.. صور



استضاف المتحف المصري بالتحرير، أمس، مجموعة من أوائل طلاب المرحلة الابتدائية بإحدى مدارس بإدارة الهرم التعليمية.





وتم تنظيم جولة أثرية في المتحف وتلقى التلاميذ مقدمة أثرية من كبير الآمناء بالمتحف المصري ناجية فانوس.



و تبعها جولة أثرية متخصصة ألقت الضوء على جوانب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة،كالكتابة المصرية القديمة والطعام المصري القديم،والالعاب فى مصر القديمة وأشكال الطيور والحيوانات ورمزيتها للآثارية شيرين أمين.



تبعها عرض تفصيلى لآثار الملك توت عنخ أمون للآثارية أمين المتحف المصري بقسم توت عنخ أمون والكنوز الذهبية زينب فارس،وتبعها برنامج خاص فى متحف الطفل بالمتحف المصري للآثارية رانيا أسامة.