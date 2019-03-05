أحمد الخشن: برنامجي الانتخابي لا يتضمن أية شعارات وهمية

عقد أحمد الخشن، مرشح حزب مستقبل وطن، في الانتخابات البرلمانية التكميلية، على المقعد الشاغر، للراحل محمود الخشن، بدائرة أشمون بمحافظة المنوفية، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، في مركز جريس، لاستعراض برنامجه الانتخابي، ورؤيته للمرحلة المقبلة للنهوض بالدائرة.



وقال "الخشن"، إن برنامجه الإنتخابي لا يتضمن أية شعارات وهمية غير قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع، ولكنه مرتبط بجداول زمنية لتحقيقه بأقصي سرعة، مشيرًا إلي أن مشاكل أشمون المزمنة معروفة للجميع وفي حاجة لحلول سريعة فالمرحلة الحالية تتطلب تكاتف جهود الجميع وتعاونهم وإعلاء المصلحة الوطنية على الشخصية.



وأضاف مرشح حزب "مستقبل وطن" خلال كلمته بالمؤتمر،أن في حالة فوزه بمقعد دائرة أشمون سيعمل منذ اليوم الأول علي تنفيذ برنامجه الإنتخابي ومحاوره المتعددة، وسيتواصل مع كافة الجهات المختصة لعرض رؤيته لحل مشاكلها، مؤكدًا أن فريق حملته الإنتخابية بصدد إعداد أكثر من بيان وطلب إحاطة لعرضهم بالبرلمان بشأن المشكلات التي يعاني منها أهل دائرة أشمون.



وأشار إلي أنه في حالة عدم توفيقه لن يتراجع عن تأديه عمله وواجبه تجاه أهل الدائرة، فالمناصب زائلة ولن يتبقي في النهاية إلا السمعة الطيبة وقيمة العمل الذي قام به من أجلهم، موضحًا أن البرلمان لم يعد نزهة وإنما يشكل عبئًا كبيرًا في ظل التحديات التي تواجهها الدولة.



واستطرد: نحن في حاجة شديدة للعديد من التشريعات والقوانين لتحسين الخدمات في كافة القطاعات الحيوية لمصر، مضيفا أن المشروعات التي عكف الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذها في وقت قياسي، تحتاج إلي رجال علي قدر كبير من المسئولية، ودراية بكافة التحديات التي تواجهها مصر.



ووجه"الخشن"،رسالة شكر إلى المصريين في الخارج،علي مشاركتهم في الإنتخابات وثقتهم فيه وفي برنامجه وقدرته علي إحداث فارق ولو صغير في البرلمان وخاصة دائرة أشمون.



واختتم "الخشن" كلمته بالمؤتمر بتقديم العزاء لأسر ضحايا "قطار مصر"،مشددًا علي ضرورة محاسبة المتسببين في هذا الحادث المروع حتي لا يتكرر.