4 أبطال تنس مصريون يشاركون في الأولمبياد الخاص بأبو ظبي

أعلن الاتحاد المصري للأولمبياد الخاص، مشاركة 4 من لاعبي التنس الأرضي، في منافسات الألعاب العالمية المقرر إقامتها في أبو ظبي، خلال الفترة من 8 حتى 22 مارس الجاري.



ويدافع 4 أبطال عن التنس المصري في الأولمبياد الخاص، حيث يشارك لاعبان، هما محمد حشيش، وطه خلف، في منافسات الرجال، بجانب مريم رفاعي، وماري مجدي في منافسات السيدات، تحت قيادة أحمد طاهر المدير الفني، ونهى أبو الفتوح مدربة الفريق.



يذكر أن مصر ستشارك في هذه النسخة من الأولمبياد الخاص، في 14 لعبة مختلفة، من أصل 24 رياضة أولمبية، ضمن المنافسات.



وتعد النسخة المقبلة من الأولمبياد الخاص بأبو ظبي، هي الأكبر من حيث المشاركة من مختلف دول العالم.



وتستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يزيد على 7500 رياضي، من أكثر من 190 دولة، للمنافسة في الألعاب التي تستضيفها كل من أبوظبي ودبي، من 8 إلى 22 مارس الجاري.