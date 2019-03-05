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مرأة

أفضل 5 مشروبات منعشة بعد وجبة السمك

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 06:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
قدم موقع "The Healthy Fish" مجموعة من العصائر والمشروبات التي تصلح للتناول بعد تناول وجبة سمك.

وأشار إلى أن هذه المشروبات تتمثل في الآتي:

ليمون بالنعناع
يعتبر عصير الليمون بالنعناع المشروب الأشهر في مطاعم الأسماك، لأن الليمون من أهم المشروبات التي يجب تناولها بعد وجبة السمك كونه يزيد الشعور بالانتعاش ويسهل هضمها سريعًا .

اليوسيفي بالصودا
استغلالا لفترة تواجد اليوسيفي خلال الشتاء، يمكن الاستمتاع بتناول عصير اليوسيفي ولكن بإضافة الصودا له لمزيد من الانتعاش .

البرتقال بالجزر
بأقل الإمكانات ودون المزيد من النفقات، يحضر عصير البرتقال بالجزر ليكون مشروبا منعشا ومغذيا وموفرا.

فراولة بالصودا
تجديدا لطعمها المعتاد، وبدلا من إضافتها إلى اللبن، تحضر الفراولة بعصير مميز حيث يضاف لها الصودا المنعشة، مما يجعلها مناسبة بعد أكلة السمك .

زنجبيل بالليمون والصودا
في مشروب حاد وحامض، يحضر الزنجبيل بالليمون والصودا، ليعطي طعما خاصا ومنعشا بعد وجبة السمك .

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