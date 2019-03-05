ظريف يكشف سبب استقالته المفاجئة من وزارة الخارجية

التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنين، بكوادر وزارة الخارجية، قائلا إن قائد الثورة الإسلامية أكد مرارا أن وزارة الخارجية تشكل نصف الحكومة.



وقال ظريف إن آلية وزارة الخارجية في الدفاع عن المصالح الوطنية وحقوق الشعب بوصفها المتحدثة باسم البلاد، هي التواجد المقتدر على صعيد الساحة الدولية، وفقا لوكالة "سبوتنيك".



وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن استقالته قبل أيام كان "الهدف الأساسي منها صيانة مكانة وزارة الخارجية".



وأكد ظريف أن "فشل مؤتمر وارسو وفشل أمريكا لأربعة مرات خلال عام واحد في مجلس الأمن الدولي، وسائر النجاحات الأخرى التي حققتها وزارة الخارجية على مدى السنوات الأخيرة، تظهر أن وزارة الخارجية وعبر الاعتماد على الذات والثقة بنفسها والمشاركة الشاملة لديها دور مؤثر على صعيد مختلف الساحات الدولية".



وأضاف قائلا "سنواصل هذا الدور باقتدار تام".



كان ظريف أعلن استقالته على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، إلا أن الرئيس حسن روحاني لم يقبلها، ما أثار جدلا داخل الوسط السياسي في طهران.