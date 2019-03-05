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منوعات

زوج غيور يقتل زوجته ويطعن أطفاله وينتحر من أعلى جرف بسبب شكوكه.. صور

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 04:31 ص
صدى البلد
أحمد شريف
أقدم زوج غيور على الانتحار قفزا من جرف، بعد قتله لزوجته واثنين من أطفاله، حيث قفز من حافة المنحدر الذي تقدم منه للزوج بحبيبته منذ 17 عامًا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، كان بول نورمان ، 42 عاما ، ضرب زوجة جيرالدين ، 51 عاما ، حتى الموت بمطرقة ثم طعن ابنه وابنته حتى الموت، بمنزله في مقاطعة ويلز، الإنجليزية.

وقتل الزوج الغيور زوجته وابنائه، بعد اعتقاده الخاطئ، بأن أم اولاده كانت تخونه مع رجل آخر.

وفور قيامه بجريمته ركب قطار من مدينة ليدز، إلى جزيرة أنجلسي في ويلز وألقى بنفسه من قمة الجرف الذي يصل طوله إلى 240 قدم.

تم اكتشاف جثث جيرالدين وأطفالهم ، شانون ، 11 عاما ، وشين ، 6 سنوات ، في منزل عائلة أليرتون بايواتر بالقرب من ليدز في 2 فبراير 2016.

عُثر على جثة الزوج عاطل عن العمل في الجزء السفلي من المنحدر في ويلز في نفس اليوم.

استمعت محكمة واكفيلد للمحكمة الجنائية إلى أن نيومان ضرب زوجته في رأسه بمطرقة ثلاث مرات على الأقل ، ثم وضع جثتها على أريكة غرفة المعيشة وغطاه باللحاف، بحسب ما كشفت عنه المحققون هذا الاسبوع لغلق ملف القضية الغامضة.


زوج غيور يقتل زوجته ويطعن أطفاله وينتحر من أعلى جرف بسبب شكوكه.. صور
زوج غيور يقتل زوجته ويطعن أطفاله وينتحر من أعلى جرف بسبب شكوكه.. صور
زوج غيور يقتل زوجته ويطعن أطفاله وينتحر من أعلى جرف بسبب شكوكه.. صور

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