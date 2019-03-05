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مرأة

كيف يرتبط الإجهاد بمشاكل الجلد المختلفة؟.. لن تصدق السبب

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:00 ص
بهذه الطريقة يرتبط
بهذه الطريقة يرتبط الإجهاد بمشاكل الجلد المختلفة
آية التيجي
يعتبر الجلد هو الغطاء الخارجي وأكبر عضو في أجسامنا، والذي يحمي جميع أجزاء الجسم الحساسة، لذا يجب الحفاظ عليه بشتى الطرق، ولن يكون الحفاظ عليه سهلا فيجب أن يبدأ بالعناية الجيدة، ومن ثم تغذيته بشكل كافِ من خلال اتباع نظام غذائي صحي.

ويمكن لخلايا الجلد التي تسمى الخلايا الكيراتينية في (الطبقة الخارجية من الجلد) أن تنقسم باستمرار لإنتاج مخزون من الخلايا، ويجدد التالفة منها، ما يجعل الجلد مصدر غني للخلايا الجذعية مع القدرة على الانقسام وتجديد نفسه بنفسه.

وهناك العديد من العادات الصحية التي يمكن ان تسبب في الإصابة بمشاكل الجلد المختلفة، وأهمها الإجهاد، حيث ان هناك العديد من الدراسات العلمية التي أثبتت ان الإجهاد يمكن ان يؤثر بشكل مباشر على الجلد، ، حيث ان الإجهاد يتسبب في إفراز بعض هرمونات المتعلقة بالتوتر بما في ذلك الكورتيزول (هرمون الستيرويد في الغدد الكظرية)، وفقا لما جاء في موقع "ويب ويم" الطبي.

ووفقا للموقع، نجد ان هناك العديد من الحالات التي تظهر بعض العلامات، مثل: شحوب الجلد، أو ظهور حب الشباب، أو التهابات الجلد، أو سقوط الشعر، عندما يمرون بفترة إجهاد وتوتر، لذا فان معظم اطباء الجلدية ينصحون مرضاهم بالبعد عن التوتر والإجهاد لكي يتجنبوا معظم المشاكل الجلدية، والتي من أبرزها علامات الشيخوخة المبكرة.

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