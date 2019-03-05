نشرة أخبار النواب.. محلية البرلمان توصي بتشكيل لجنة حكومية لمواجهة أزمة الكلاب الضالة.. وبرلمانية تطالب التموين بتأجيل خطة استبعاد غير مستحقي الدعم

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرِّائه على كل ما هو جديد تحت قبة البرلمان؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم الأحد 4 مارس:
محلية النواب توصي بتشكيل لجنة حكومية لمواجهة أزمة الكلاب الضالة
أمين عام الإفتاء يطالب بتطبيق مبدأ القتل الرحيم مع الكلب العقور
وزيرة البيئة: نسعى للاستفادة من تجارب دول أوروبا في مكافحة الكلاب الضالة
وزيرة البيئة تقترح إعداد دراسة استرشادية لإنقاذ الكلاب من السعار
محافظ القليوبية: الكلاب تزاوجت مع السلعوة وظهرت سلالات مسعورة
رئيس محلية النواب: التشريعات الحاكمة للكلاب الضالة في حاجة لإعادة نظر
برلمانية تطالب التموين بتأجيل خطة استبعاد غير مستحقي الدعم
ثروت سويلم: أطالب بإعدام كل الكلاب الضالة في مصر
عبدالعال يسلم رئاسة الاتحاد البرلماني العربي إلى رئيس مجلس النواب الأردني
محلية النواب توصي بتشكيل لجنة حكومية لمواجهة أزمة الكلاب الضالة
أمين عام الإفتاء يطالب بتطبيق مبدأ القتل الرحيم مع الكلب العقور
وزيرة البيئة: نسعى للاستفادة من تجارب دول أوروبا في مكافحة الكلاب الضالة
وزيرة البيئة تقترح إعداد دراسة استرشادية لإنقاذ الكلاب من السعار
محافظ القليوبية: الكلاب تزاوجت مع السلعوة وظهرت سلالات مسعورة
رئيس محلية النواب: التشريعات الحاكمة للكلاب الضالة في حاجة لإعادة نظر
برلمانية تطالب التموين بتأجيل خطة استبعاد غير مستحقي الدعم
ثروت سويلم: أطالب بإعدام كل الكلاب الضالة في مصر
عبدالعال يسلم رئاسة الاتحاد البرلماني العربي إلى رئيس مجلس النواب الأردني