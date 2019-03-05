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الرفق بالحيوان: لا صحة لإحصائية وزارة الزراعة بـ وجود 15 مليون كلب ضال

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 12:45 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حمزة شعيب
أشادت الدكتورة منى خليل، نائب رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان في مصر، بدعوة لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان اليوم لكل الأطراف لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة، موضحة أن كل الأرقام التي ذكرتها وزارة الزراعة بشأن وجود 15 مليون كلب ضال في مصر، ليس لها أي سند على أرض الواقع ولا نعرف من أين أتت بها الوزارة.

وأوضحت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، مقدمة برنامج "مساء دي إم سي"، أن وزارة الزراعة لا تمتلك حصرا فعليا لرؤوس المواشي المتواجدة في مصر حتى تتمكن من حصر الكلاب الضالة.

ونوه إلى أن هناك موقف للدولة رافض لمشاركة المجتمع المدني في إنشاء أي مشروعات تتعلق بمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة، لافتا إلى أنه دائما ما يتهم المجتمع المدني بالعمالة والخيانة والتمويل من الخارج.

وأكملت أن جمعيات الرفق بالحيوان تمكنت من إنشاء مشروع خاص في منطقة الشيخ زايد حيث يتم اصطياد الكلاب الضالة، وتطعيمها ضد السعار وتعقيمها وترقيمها في محاولة لمواجهة هذه الظاهرة.

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