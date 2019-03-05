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أحمد موسى يثبت تورط الإخوان في محاولة اغتيال عبد الناصر.. فيديو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 01:53 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لإرهابي إخواني يدعى عوض عبد العال، يعترف فيه برغبة تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي في اغتيال الزعيم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وقال الإرهابي عوض عبد العال في المقطع، :" إحنا فكرنا في اغتيال جمال عبد الناصر، وحددنا مكان اغتياله وجبنا السلاح ومعانا التمويل".

ومن جانبه قال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن كافة عناصر الإخوان ينظرون إلى قيادات التنظيم على أنهم «أنبياء وصحابة».

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