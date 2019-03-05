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برلمان

دفاع البرلمان تطالب بوقف العملات المدون عليها نصوصا في السوق

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 05:01 ص
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
شدد النائب أحمد إسماعيل، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، بالبرلمان، على ضرورة وقف التعامل مع العملات المكتوب عليها عبارات نصية، سواء في الأسواق أو التعاملات البنكية.

وقال النائب، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إنه رغم قلة هذه العملات، إلى أنه قد تتحول إلى ظاهرة فيما بعد، لاسيما بعد أن اتخذها الإخوان كوسيلة لإيقاع الدولة.

وأكد "إسماعيل" على ضرورة عرقلة أي طريق من خلاله يسعى الإخوان لتنفيذ مشروعهم الخاص.

وأصدر البنك المركزي المصري،بيانًا يحذر فيه من تداول أي عملات ورقية مدون عليها أي عبارات نصية. وشدد «المركزي»، اليوم، الاثنين، على عدم قبولها في التعامل في أي معاملات.

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