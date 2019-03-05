جامعة العريش تستعرض ورقة عمل عن مستقبل الثروة السمكية في مصر

قدم الدكتور أشرف الدكر عميد كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية بجامعة العريش، ورقة عمل، بعنوان "مستقبل الثروة السمكية في ضوء المشروعات القومية العملاقة"، وذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، حول "استراتيجية صناعة الإنتاج الحيوانى والداجني والسمكي 2030 - التحديات والحلول".



واستعرض "الدكر" من خلال ورقته، التخطيط الإستراتيجي للثروة السمكية فى مصر , محددا الرؤية والرسالة؛ حيث تناول فيها نقاط القوة والضعف , والفرص والتحديات , التى تواجه قطاع الثروة السمكية في مصر.



وألقي الضوء على المشروعات الجديدة فيما بعد 2014م , بمجال المصايد والمزارع , والرؤية المستقبلية لمعالجة المشاكل والحلول فى قطاع الثروة السمكية.



واشار الي ان الورشة أوصت بوضع إستراتيجية معبرة عن الواقع لتلبية احتياجات الشعب المصري من حسن استغلال وإدارة مواردنا البيئية الطبيعية.

