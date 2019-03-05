أحمد فلوكس يحذف هنا شيحة من إنستجرام

ألغى الفنان أحمد فلوكس، متابعته لزوجته، الفنانة هنا شيحة، من موقع الصور الشهير "انستجرام" وسط أنباء من مقربين لها تشير إلى انفصالهما، عقب وقوع خلافات كبيرة.



وحاول الموقع الاتصال بالفنانين إلا أنهما لم يجيبا على الهاتف.



بينما اكد مصدر مقرب من الفنانين أنه لا يعلم أحد أسباب أو تفاصيل هذه الخلافات، خاصة وأن الاثنين لا يسمحان لأحد بالتدخل في حياتهما الخاصة.



وأوضح المصدر أن هناك أنباء عن انفصال الاثنين، بعد هذه الأزمة التي رفض "فلوكس" و"هنا" الأفصاح عنها، حتي أنهما لا يردان علي هواتفهما المحمولة.



وتزوج أحمد فلوكس وهنا شحية، منذ أشهر قليلة، وانتقلا للعيش معًا في القصر الذي جهزه الأول ليكون عش الزوجية لهما بأحد المناطق الراقية في مدينة الشيخ زايد.