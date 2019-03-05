ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أحمد فلوكس يحذف هنا شيحة من إنستجرام

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 01:07 ص
صدى البلد
نورا نبيل
ألغى الفنان أحمد فلوكس، متابعته لزوجته، الفنانة هنا شيحة، من موقع الصور الشهير "انستجرام" وسط أنباء من مقربين لها تشير إلى انفصالهما، عقب وقوع خلافات كبيرة.

وحاول الموقع الاتصال بالفنانين إلا أنهما لم يجيبا على الهاتف.

بينما اكد مصدر مقرب من الفنانين أنه لا يعلم أحد أسباب أو تفاصيل هذه الخلافات، خاصة وأن الاثنين لا يسمحان لأحد بالتدخل في حياتهما الخاصة.

وأوضح المصدر أن هناك أنباء عن انفصال الاثنين، بعد هذه الأزمة التي رفض "فلوكس" و"هنا" الأفصاح عنها، حتي أنهما لا يردان علي هواتفهما المحمولة.

وتزوج أحمد فلوكس وهنا شحية، منذ أشهر قليلة، وانتقلا للعيش معًا في القصر الذي جهزه الأول ليكون عش الزوجية لهما بأحد المناطق الراقية في مدينة الشيخ زايد.

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة تكون إعصار كارثي في أمريكا

لطفي لبيب يفجر مفاجآت عن فيلم السفارة في العمارة.. فيديو

ياسر ريان: 15 ألف جنيه كل ما تحصلت عليه مع الأهلي في أول 5 سنوات

استشاري أمني: يناشد المصريين بحذف ذلك التطبيق من مواقع التواصل الاجتماعي

علي جمعة: رسول الله كشف لنا أشراط الساعة وعلامات يوم القيامة لسببين

نبيل الحلفاوي يتوقع أجواء لقاء القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك

خالد الغندور يسخر من حكم مباراة الأهلي.. ويرد على عبد الحفيظ

100 ألف فرصة عمل للشباب في مدينة دمياط للأثاث

سيد عبد الحفيظ يكشف تفاصيل إصابة حمدي فتحي

أحمد فلوكس يحذف هنا شيحة من إنستجرام

أرقام مبيعات السيارات في مصر خلال يناير 2019 .. مفاجأة

درجات الحرارة في مصر وبعض العواصم العربية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

فيديو

إخواني منشق: كنا هنشوف بحور دم لو استمرت الجماعة في الحكم شهرا آخر
أحمد موسى يثبت تورط الإخوان في محاولة اغتيال عبد الناصر.. فيديو
إخواني منشق: أي فرد منتمي للجماعة هو إرهابي بالضرورة.. فيديو
إخواني منشق يكشف كواليس لقائه بمرسي في السجن.. ويؤكد: لا يرتقي لإدارة وحدة محلية
إخواني منشق: الجماعة الإرهابية صرفت ملايين كرواتب لأعضاء مكتب الإرشاد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟