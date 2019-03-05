ماكرون يطالب بإعادة نظر شاملة بفضاء شنجن



طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، بإعادة نظر شاملة بفضاء شنجن“، داعيًا إلى تشكيل شرطة حدود مشتركة ومكتب أوروبي للجوء وفرض قيود مراقبة إجبارية.



وقال ماكرون في مقالٍ نشرته صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية: "هناك ضرورة لإنشاء شرطة حدود مشتركة، ومكتب أوروبي للجوء، وفرض قيود مراقبة إجبارية، في إطار تضامن أوروبي تشارك فيه كل دولة تحت سلطة مجلس أوروبي للأمن الداخلي“.





وأضاف “لا يمكن لأي مجموعة أن يكون لديها شعور بالانتماء ما لم يكن لديها حدود تقوم بحمايتها“.



وتابع ماكرون:“الحدود هي الحرية في جو آمن، وعلينا أن نُعيد النظر بشكل شامل بفضاء شنجن، وعلى كل الذين يرغبون بالمشاركة فيه أن يكونوا مجبرين على تحمل مسئوليات إجراءات مراقبة صارمة على الحدود، وعلى إبداء حس تضامن سياسة لجوء واحدة مع نفس شروط القبول والرفض“.