ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ماكرون يطالب بإعادة نظر شاملة بفضاء شنجن

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 12:37 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، بإعادة نظر شاملة بفضاء شنجن“، داعيًا إلى تشكيل شرطة حدود مشتركة ومكتب أوروبي للجوء وفرض قيود مراقبة إجبارية.

وقال ماكرون في مقالٍ نشرته صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية: "هناك ضرورة لإنشاء شرطة حدود مشتركة، ومكتب أوروبي للجوء، وفرض قيود مراقبة إجبارية، في إطار تضامن أوروبي تشارك فيه كل دولة تحت سلطة مجلس أوروبي للأمن الداخلي“.


وأضاف “لا يمكن لأي مجموعة أن يكون لديها شعور بالانتماء ما لم يكن لديها حدود تقوم بحمايتها“.

وتابع ماكرون:“الحدود هي الحرية في جو آمن، وعلينا أن نُعيد النظر بشكل شامل بفضاء شنجن، وعلى كل الذين يرغبون بالمشاركة فيه أن يكونوا مجبرين على تحمل مسئوليات إجراءات مراقبة صارمة على الحدود، وعلى إبداء حس تضامن سياسة لجوء واحدة مع نفس شروط القبول والرفض“.

ترشيحاتنا

مسئول بالتموين: قبول تظلمات وعودة 232 ألف مستفيد من البطاقات التموينية

النائب العام : استجواب 38 مسئولا في السكك الحديدية

لطفي لبيب يفجر مفاجآت عن فيلم السفارة في العمارة.. فيديو

بطولة الأهلي الدبلوماسية.. كرة القدم تصلح ما أفسدته السياسة

داعية إسلامي يحذر من فعلين شائعين بين الفتيات يوم زفافها.. فيديو

عامر حسين يرد على سيد عبد الحفيظ بخصوص تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون

تلميذ إعدادي ينتحر شنقا بسبب سفر والده للخارج في سوهاج

خالد الغندور يسخر من حكم مباراة الأهلي.. ويرد على عبد الحفيظ

إخواني منشق: الجماعة الإرهابية صرفت ملايين كرواتب لأعضاء مكتب الإرشاد

دراسة علمية : لا تتناولوا هذا الدواء

6 لاعبين من الأهلى مهددون بالغياب عن مباراة القمة أمام الزمالك 30 مارس

بعد حمله مدلولات محرمة.. قصة الجدل حول لفظ الجلالة الذي صوّبه أمير مكة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

فيديو

إخواني منشق: أي فرد منتمي للجماعة هو إرهابي بالضرورة.. فيديو
إخواني منشق يكشف كواليس لقائه بمرسي في السجن.. ويؤكد: لا يرتقي لإدارة وحدة محلية
إخواني منشق: الجماعة الإرهابية صرفت ملايين كرواتب لأعضاء مكتب الإرشاد
إخواني منشق: الإرهابية تاجرت في المخدرات والسلاح لتوفير الأموال.. فيديو
500 ثقب في عين فتاة تايوانية .. فيديو جراف

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟