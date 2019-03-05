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إخواني منشق: كنا هنشوف بحور دم لو استمرت الجماعة في الحكم شهرا آخر

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:16 ص
صدى البلد
هاني حسين
قال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة الإرهابية، إن الشعب المصري عزل الإخوان في ثورة الثلاثين من يونيو 2013، مضيفا: "لو استمر الإخوان في الحكم لمدة شهر آخر حتى 30 يوليو 2013، كنا هنشوف بحور دم في مصر".

وأضاف " ربيع" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"لو تم تأجيل موعد عزلهم، كان الإخوان سينفذون مذابح في الشوارع، لأنهم يعتبرون المتظاهرين مرتدين وخارجين عن حكم ولي الأمر".

واستطرد: "الإخوان كانوا بيطلعوا فتاوى على الهواء بقتل المصريين بعد ثورة الثلاثين من يونيو، وكافة العناصر الإرهابية التي جلبها المعزول مرسي في سيناء، كانوا جاهزين لتنفيذ أي أعمال إرهابية، ولكن ابطال القوات المسلحة والشرطة تصدوا لهم".

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