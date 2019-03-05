سوزان نجم الدين ترصد أبرز المحطات الفنية والسياسية: ترامب حرمني من رؤية أبنائي الثلاثة.. وتؤكد: مصر استطاعت الحفاظ على أراضيها.. وبعض الفنانين خانوا الوطن والشعب السوري يعلمهم

حلت الفنانة سوزان نجم، ضيفة مع الاعلامي وائل الإبراشي، وروت أبرز المواقف الشخصية، والفنية التي تعرضت لها طوال مسيرتها.



ونرصد لكم فيما يلي أبرز تصريحاتها خلال برنامج " كل يوم "، المذاع عبر فضائية " one"، كالتالي:



سوزان نجم الدين: ترامب حرمني من رؤية أبنائي الثلاثة



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قالت الفنانة سوزان نجم الدين ، إنها لم تر أبنائها منذ ما يقرب من 3 أعوام ، بسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأضافت ان الرئيس الامريكي قام بحظر دخول سبع جنسيات إلى الدولة من بينها سوريا.



وواصلت:" لدي بنتين وولد،متواجدين في أمريكا مع والدهما، وانا بعيش بين مصر ودبي، والانفصال مع زوجي بسبب الخلافات السياسية حول سوريا، لم يؤثر على علاقتنا بأبنائنا .



سوزان نجم الدين: الدراما السورية لم تعد متواجدة بقوة بعد رحيل كوادر فنية



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قالت الفنانة سوزان نجم الدين ، إن الدراما السورية لم تعد متواجدة، بعد رحيل بعض الكوادر الفنية السورية .



وأشارت إلى تشرد الكثير من العائلات السورية بعد تعرض الدولة للعمليات الإرهابية، معلقة :" الاخوة السوريين انتشر بينهم القتل والبشاعة بسبب الخوف والعمليات الارهابية ".



واستطردت: هناك بعض الفنانين خانوا الوطن، والشعب السوري عارفهم كويس جدا".



سوزان نجم الدين: صورنا فيلم روز فى مناطق تنظيم داعش الإرهابي



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قالت الفنانة سوزان نجم الدين ، إن قضية الإرهاب طالت جميع أنحاء الوطن العربي، موضحة أن ممارسات التنظيم الإرهابي " داعش "، تحتاج الى الكثير من الأعمال السينمائية من أجل تعميم الفكرة بكل مخططها .



وأوضحت أنه تم تصوير فيلم " روز"بمنطقة حقيقية تواجد بها التنظيم الارهابي " داعش "، لافتة إلى تعرضهم للموت أكثر من مرة بسبب الألغام المتواجدة، ومواجهة بعض العمليات الارهابية .



وأشارت إلى أن شخصية روز التي جسدتها داخل الفيلم، شخصية حقيقية، تم اختطافها على يد التنظيم الإرهابي، معلقة :" في كتير مثل روز، وضحايا كتير لم يعرف عنهم أي معلومات حتى الآن ".



سوزان نجم الدين: مصر استطاعت الحفاظ على أراضيها



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قالت الفنانة سوزان نجم الدين، إن الفكر الداعشي تم تصنيعه خارج الوطن العربي، ولكن استخدم داخل أقطاره، وبمساعدة بعض الشخصيات العربية والأجنبية.



وأشارت إلى ان الاستقرار أصبح غير متواجد فى معظم الدول العربية ،بالإضافة إلى تدهور الحالة الاقتصادية ،مؤكدة أن الدولة المصرية استطاعت الحفاظ على أراضيها .



واوضحت ان العمليات الارهابية التي تحدث داخل الوطن العربي تقضي على شعوبها، متابعة: العراق وسوريا تعرضا للدمار ".



وأضافت: "لابد من تعليم الحرية منذ الطفولة، ومعظم الشعوب العربية لا تفهم معنى الحرية بشكل حقيقي، والحرية تؤدي الي الفوضي في حالة سوء استخدامها"، مشيرة إلى ان الحرية هي بناء الدولة واحترام الآخر، وليس التعميم على خراب الدول.



سوزان نجم الدين: أنا إنسانة محجبة من داخلي



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علقت الفنانة سوزان نجم الدين ، على انتقاد إطلالتها ووصفها بالجرأة، قائلة :" أنا انسانة محجبة داخليا أكثر من الخارج ، وبحترم الناس وبحب عملي، والدين احترام ".



وقالت :"بعض الأشخاص يحكمون على سوزان نجم الدين من الملابس التي أرتديها، ولكن أنا على اقتناع أن الإسلام من الداخل وليس من الخارج".



وأوضحت أنها ضد عمليات التجميل التي يلجأ إليها الكثير في الوقت الحالي، معلقة: "مش بلجأ لعمليات التجميل، وبحب الناس تشوفني علي الحقيقية ".



سوزان نجم الدين: أنا ضد عمليات التجميل وبحب الناس تشوفني على الطبيعية



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قالت الفنانة سوزان نجم الدين، إنها تعتبر الفنانة الوحيدة على مستوى الوطن العربي، التي جسدت شخصية لا تتناسب مع عمرها.



وأضافت أنها ضد عمليات التجميل التي يلجأ إليها الكثير في الوقت الحالي، معلقة: "مش بلجأ لعمليات التجميل، وبحب الناس تشوفني علي الحقيقية ".



واختتمت: "بعض الأشخاص يحكمون على سوزان نجم الدين من الملابس التي أقوم بارتدائها ، ولكن انا على اقتناع ان الاسلام من الداخل وليس من الخارج.