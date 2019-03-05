ليجانيس يقهر ليفانتي بهدف نظيف في الليجا

تغلب فريق ليجانيس على ضيفه ليفانتي بنتيجة (1-0)، أمس الإثنين، في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.



ويدين ليجانيس بالفضل في هذا الفوز، للاعب وسطه الشاب أوسكار رودريجز، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 13.



ورفع ليجانيس رصيده إلى 33 نقطة، ليتقدم إلى المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد ليفانتي عند 30 نقطة في المركز الخامس عشر.