الصحة: رقم قياسي جديد يتحقق في المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس

قال المهندس أيسم صلاح الدين، مستشار وزير الصحة للمعلومات، إن المرحلة الثانية من حملة "100 مليون صحة"، تجاوزات الـ2 مليون و200 ألف مواطن، موضحا أن المرحلة الثالثة (الحالية) هي الأكثر مشاركة حتى الآن.



وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " حديث المساء "، المذاع عبر فضائية " ام بي سي مصر "، أن الوزارة نجحت في تحقيق رقم قياسي جديد بالمرحلة الثالثة حيث بلغ إجمالي المشاركين أمس 630 ألف مواطن.



وأوضح أن ارتفاع عدد المواطنين المترددين على الكشف الخاص بفيروس سي " والاهتمام بالحملة يثبت ثقتهم في الوزارة.