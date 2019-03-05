النيابة تستدعى زوج سيدة حلوان المنتحرة وتستعجل تحريات المباحث

لم تجد سيدة وسيلة للتخلص من مشاكلها الزوجية سوى قيامها بالانتحار من شرفة منزلها بحلوان ، فسقطت على الأرض غارقة فى دمائها لتلقى مصرعها قبل وصولها الى المستشفى .



وقررت النيابة العامة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وتم استدعاء زوجها لسؤاله واستعجلت تحريات المباحث حول الحادث.



وكان قسم شرطة حلوان قد تلقى بلاغا من الاهالى بسقوط سيدة من شرفه عقار وسط بركة من الدماء .



على الفور انتقل رجال المباحث الى مكان البلاغ وتبين ان المتوفية فى العقد الثانى من عمرها، وانها كانت دائمة التشاجر مع زوجها بسبب خلافات أسرية وقد اصيبت فى الاونه الاخيرة بحالة اكتئاب شديد فقررت الانتحار للتخلص من مشاكلها .