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سهير عبد الحميد: بدء مشروع التأمين الصحي الكامل في بورسعيد 1 يوليو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 03:46 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حمزة شعيب
قالت الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التأمين الصحى، إنه من المقرر البدء في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل بمستشفيات بورسعيد، يوم 1 يوليو المقبل.

وتابعت "عبد الحميد" خلال حوارها مع الإعلامية "إيمان الحصرى" مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:"فور الإنتهاء من تطبيق المشروع بمحافظة بورسعيد سيتم تطبيق القانون بباقى محافظات القناة.

وأشارت إلى أنه فى خلال 15 عاما، سيتم تنفيذ المشروع بالمحافظات كافة.

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