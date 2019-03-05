سهير عبد الحميد: بدء مشروع التأمين الصحي الكامل في بورسعيد 1 يوليو

قالت الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التأمين الصحى، إنه من المقرر البدء في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل بمستشفيات بورسعيد، يوم 1 يوليو المقبل.



وتابعت "عبد الحميد" خلال حوارها مع الإعلامية "إيمان الحصرى" مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:"فور الإنتهاء من تطبيق المشروع بمحافظة بورسعيد سيتم تطبيق القانون بباقى محافظات القناة.



وأشارت إلى أنه فى خلال 15 عاما، سيتم تنفيذ المشروع بالمحافظات كافة.