سهير عبد الحميد: بدء مشروع التأمين الصحي الكامل في بورسعيد 1 يوليو

قالت الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التأمين الصحى، إنه من المقرر البدء في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل بمستشفيات بورسعيد، يوم 1 يوليو المقبل.
وتابعت "عبد الحميد" خلال حوارها مع الإعلامية "إيمان الحصرى" مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:"فور الإنتهاء من تطبيق المشروع بمحافظة بورسعيد سيتم تطبيق القانون بباقى محافظات القناة.
وأشارت إلى أنه فى خلال 15 عاما، سيتم تنفيذ المشروع بالمحافظات كافة.
وتابعت "عبد الحميد" خلال حوارها مع الإعلامية "إيمان الحصرى" مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:"فور الإنتهاء من تطبيق المشروع بمحافظة بورسعيد سيتم تطبيق القانون بباقى محافظات القناة.
وأشارت إلى أنه فى خلال 15 عاما، سيتم تنفيذ المشروع بالمحافظات كافة.