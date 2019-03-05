دلال عبد العزيز تتزوج من عادل إمام في فلانتينو

تشارك الفنانة دلال عبد العزيز، في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام.



وقال دلال عبد العزيز، في بيان صحفي، إنها تقدم شخصيه تدعي "عفاف" وهي زوجة "نور عبد المجيد " والذي يقدم هذه الشخصية الزعيم عادل إمام ولديهم ثلاثة أبناء ويرجع أسماءهم الي علماء وقاده علميه الا وهم "رفاعهة والذي يقدم هذه الشخصية الفنان طارق الأبياري و"أرشميدس" ويقدم هذه الشخصية الفنان محمد كيلاني و"نبويه" وتقدم هذه الشخصية الفنانة هدي المفتى.



وأضافت دلال عبد العزيز، أنها تعمل بجانب دورها كزوجه للزعيم عادل إمام حيث أنها تعمل مديره مدارس فلانتينو انترناشيونال .



وأشارت دلال عبد العزيز، إلى أنها تقدم شخصيه جاده وصارمة في أتخاذ القرارات مما يؤدي إلى زواج "نور عبد المجيد"من فتاه تصغره في العمر وتحدث بينهم عده خلافات سترونها أثناء المشاهدة وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي ولايت كوميدي.



يذكر أن دلال عبد العزيز تواصل تصوير مشاهدها في فيلم "أعز الولد " للنجمه ميرفت أمين وشيرين وأنعام سالوسه وكوكبه من ضيوف الشرف وفي مقدمتهم مني زكي وعمرو يوسف وكنده علوش ورجاء الجداوي وريهام عبد الغفور وأمينه خليل وأروي جودة وعمرو سلامة وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار شريف نجيب وجورچ عزمي ومن إخراج ساره نوح.



وجدير بالذكر أن مسلسل "فلانتينو"، يضم كوكبه من النجوم، وهم: الفنان عادل إمام، دلال عبد العزيز، طارق الأبياري، محمد كيلاني، هدي المفتي، سامح حسين، إلهام عبد البديع، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق، بدريه طلبة، وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج: شركه ماجنوم، ومن سيناريو وحوار: أيمن بهجت قمر، وإخراج: رامي إمام.