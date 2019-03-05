شعبة السيارات: الانخفاض في أسعار بعض السيارات وصل لـ20%.. فيديو

قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن التخفيضات في أسعار بعض السيارات وصلت إلي 20%



وأضاف "السبع"، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي "عمرو أديب"، المُذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أن التخفيضات في السيارات الفارهة مثل رانج روفر وجاجور، وصلت إلي 22%.



وأشار عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إلي أن التخفيضات في السيارات الصغيرة المنتشرة وصلت إلي 8%.

