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توك شو

شعبة السيارات: الانخفاض في أسعار بعض السيارات وصل لـ20%.. فيديو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 03:40 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
توك شو
قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن التخفيضات في أسعار بعض السيارات وصلت إلي 20%

وأضاف "السبع"، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي "عمرو أديب"، المُذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أن التخفيضات في السيارات الفارهة مثل رانج روفر وجاجور، وصلت إلي 22%.

وأشار عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إلي أن التخفيضات في السيارات الصغيرة المنتشرة وصلت إلي 8%.

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