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التأمين الصحي: تم فحص 2 مليون و600 ألف طالب ضمن مبادرة الانيميا والتقزم والسمنة

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 06:21 ص
سهير عبدالحميد
سهير عبدالحميد
حمزة شعيب
قالت الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، أن مبادرة 100 مليون صحة، المستهدف منها 60 مليون شخص، لافتة إلى أن 450 ألف شخص مصابين بفيروس سي حصلوا على العلاج من ضمن 550 ألف شخص مصاب.

وأضافت "عبد الحميد"، خلال حوارها مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc، أنه تم مسح مليون و400 ألف طالب في جميع مدارس الثانوي على مستوى الجمهورية، منهم 2400 طالب مصاب، و2100 طالب يتلقون العلاج الان.

وأشارت رئيس هيئة التأمين الصحي، إلى أنه تم فحص 2 مليون و600 ألف طالب ضمن مبادرة "الانيميا والتقزم والسمنة"، التي يتبنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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