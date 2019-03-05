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محافظات

محافظ الغربية: الكشف على 288 ألف مواطن في حملة 100 مليون صحة حتى الآن

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:09 ص
جانب من الحملة
جانب من الحملة
احمد علي
أعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، أنه تم الكشف على 288 ألفا و285 مواطنا خلال 4 أيام منذ بدء مبادرة 100 مليون صحة بنسبة 115% من المستهدف اليومي.

وأكد المحافظ، أن المستهدف الكلي يتعدى 3.3 مليون مواطن بمحافظة الغربية والمستهدف اليومي 55.356 مواطن، لافتا إلى استمرار الحملة في جميع مراكز المحافظة وسط استعدادات مكثفة وتعاون بين جميع الأجهزة.
محافظ الغربية: الكشف على 288 ألف مواطن في حملة 100 مليون صحة حتى الآن
محافظ الغربية: الكشف على 288 ألف مواطن في حملة 100 مليون صحة حتى الآن
محافظ الغربية: الكشف على 288 ألف مواطن في حملة 100 مليون صحة حتى الآن

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