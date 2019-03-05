شعبة السيارات تفجر مفاجأة عن موديلات 2020.. فيديو

قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن موديلات 2020 لن تنزل السوق إلا عندما يتم الانتهاء من توزيع موديل 2019.



وأضاف "السبع"، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي "عمرو أديب"، المُذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، «مفيش حد من الوكلاء هيجيب موديلات 2020 إلا أما تخلص موديلات 2019».



وأشار عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إلى أن «أسعار السيارات يتم تخفيضها عن طريق العروض، ومعظم الوكلاء خلصت عروضها، وشركة نيسان عملت عروض في شهر يناير وفبراير وألغتها في مارس».

