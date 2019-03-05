محمد الشرنوبي يكشف كواليس غنائه مع الموسيقار عمر خيرت.. فيديو

روى الفنان الشاب محمد الشرنوبى، كواليس غنائه مع الموسيقار الكبير عمر خيرت، قائلا: "أحد أصدقائى أخبرنى أن عمر خيرت مقدم على عمل فنى كبير ويحتاج لشاب للغناء معه".



وتابع "الشرنوبى" خلال حواره مع الإعلامية "إسعاد يونس" مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" والمذاع عبر قناة "دى إم سى" قائلا: "أنا أتصدمت من المفاجأة"، معقبا:"قولت لصاحبى هو أنا فعلا هغنى مع عمر خيرت".



وأكمل: "كنت مرعوب وكانت أول مرة ليا أقابل عمر خيرت شخصيا طول حياتى بسمعه على النت".



