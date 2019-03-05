محمد الشرنوبي يحكي قصة الدويتو الذى جمعه بـ أصالة..فيديو

روى الفنان محمد الشرنوبى، كواليس غنائه دويتو مع الفنانة أصالة، قائلا: "كنت بحضر مسلسل عام 2016 أقوم فيه بدور مطرب داخل فرقة موسيقية وأرسل لي المخرج كلمات أكثر من أغنية لكني اخترت أغنية "مين فينا" ولحنتها وسجلتها".



وتابع خلال حواره مع الإعلامية "إسعاد يونس" مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"، إلا أن المسلسل لم يكتمل وظلت الأغنية معي حتى تحدث معي أنس المصري، وهو المسؤول عن أعمال المطربة أصالة، عن فيلم جديد، وأبلغته أن معي أغنية وسألته لو طرحتها في السوق ستحقق نجاحا من عدمه؟ وسمعته الأغنية وأبلغني أنه معجب بها، بعد حوالي شهر أبلغني أن أصالة معجبة بالأغنية ولم أعترض طبعا، وسجلتها مع أصالة وطرحت في ألبومها الأخير.

