محمد الشرنوبي يكشف سبب تسمية ألبومه الجديد بـ زي الفصول الأربعة ..فيديو

كشف الفنان محمد الشرنوبي، سر تسمية ألبومه الجديد "زي الفصول الأربعة" بهذا الاسم، قائلا: "هذا الاسم يرجع إلى أن العلاقة بين الرجل والمرأة تتضمن 4 فصول وعدد من التحولات".



وأضاف خلال حواره مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" والمذاع على شاشة "dmc"، أن الألبوم الجديد يتضمن الفرح والحزن مثل العلاقات العاطفية بين الرجل والمرأة، لافتًا إلى من بين أغاني الألبوم أغنية "بقوي قلبي" من كلمات جمال الخولي وألحان تامر علي.