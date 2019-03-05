ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محمد الشرنوبي يكشف سبب تسمية ألبومه الجديد بـ زي الفصول الأربعة ..فيديو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 05:11 ص
محمد الشرنوبى
محمد الشرنوبى
حمزة شعيب
كشف الفنان محمد الشرنوبي، سر تسمية ألبومه الجديد "زي الفصول الأربعة" بهذا الاسم، قائلا: "هذا الاسم يرجع إلى أن العلاقة بين الرجل والمرأة تتضمن 4 فصول وعدد من التحولات".

وأضاف خلال حواره مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" والمذاع على شاشة "dmc"، أن الألبوم الجديد يتضمن الفرح والحزن مثل العلاقات العاطفية بين الرجل والمرأة، لافتًا إلى من بين أغاني الألبوم أغنية "بقوي قلبي" من كلمات جمال الخولي وألحان تامر علي.

ترشيحاتنا

سوق السمك الجديد في بورسعيد.. مشروع حضاري على مساحة 20 ألف متر

مسئول بالتموين: قبول تظلمات وعودة 232 ألف مستفيد من البطاقات التموينية

سوق السيارات المستعملة.. أسعار سانج يونج تيفولي الصيني بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

بعد حمله مدلولات محرمة.. قصة الجدل حول لفظ الجلالة الذي صوّبه أمير مكة

البحوث الإسلامية: رسول الله أمر بتبادل الهدايا بين الناس لـ3 أسباب

شعبة السيارات تفجر مفاجأة عن موديلات 2020.. فيديو

100 ألف فرصة عمل للشباب في مدينة دمياط للأثاث

شاهد.. انهيار والدة الضابط ضحية كلاب الرحاب من البكاء

هموت يا بابا.. مواطن يقتل زوجته في شهر العسل بطريقة بشعة والسبب غريب.. فيديو

زوجة عمرو دياب توجه رسالة غامضة لأبنائها

زوج غيور يقتل زوجته ويطعن أطفاله وينتحر من أعلى جرف بسبب شكوكه.. صور

تعرف على ترتيب جدول الدوري بعد فوز الأهلي اليوم..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

فيديو

محمد الشرنوبي يكشف كواليس غنائه مع الموسيقار عمر خيرت.. فيديو
إخواني منشق: الجماعة الإرهابية تحرف النصوص القرآنية للوصول للسلطة
فيديوجراف| عدالة متأخرة و براءة بعد 70 عامًا! ‎
إخواني منشق: كنا هنشوف بحور دم لو استمرت الجماعة في الحكم شهرا آخر
أحمد موسى يثبت تورط الإخوان في محاولة اغتيال عبد الناصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟