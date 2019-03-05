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رياضة

سيد عبد الحفيظ: إنذار كريم نيدفيد غير مستحق وهذا أسوأ ما في المباراة

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 01:46 ص
ارشيفية
ارشيفية
محمد سمير
أعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على بتروجيت برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري.

وقال عبد الحفيظ خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى، إن أسوأ ما في مباراة بتروجيت إصابة حمدي فتحي التي جاءت في توقيت صعب وسوف تحسم الأشعة مدة غيابه عن الفريق، وكذلك إنذار كريم نيدفيد الذي يتسبب في غيابه عن مباراة الزمالك المقبلة رغم أنه انذار غير مستحق، على حد وصفه.

وأضاف: «الفوز على بتروجيت حقق مكاسب كبيرة للأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا، ونسعى للوصول إلى قمة الدوري لأن هدف الأهلي الأساسي حصد البطولة.

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