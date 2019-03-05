شينخوا: الاقتصاد المصري بدأ التعافي في عهد السيسي

قالت وكالة "شينخوا" الصينية، إن الاقتصاد المصري شهد قفزة كبيرة منذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي رفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليسجل 44.06 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي مقابل 42.6 مليار في يناير السابق.





ونقلت الوكالة عن خبراء قولهم إن الاحتياطي النقدي، وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع خلال شهر فبراير بنحو 1.4 مليار جنيه، خاصة بعد إصدار سندات دولية، بجانب انتعاش السياحة التي أصبحت تمثل أحد أهم المصادر الأساسية للعملة الصعبة في مصر.





وأوضحت الوكالة الصينية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ في جني ثماره في الآونة الأخيرة، خاصة بعد الدعم الكبير الذي قدمته الدول النفطية الكبيرة، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت.



