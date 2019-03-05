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منوعات

الروبوت الفهد يستعرض مهاراته.. فيديو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 07:23 ص
صدى البلد
كريم جمال
ابتكر طلاب الهندسة في معهد "ماساتشوستس" الأمريكي للتكنولوجيا، روبوتا رباعي الأرجل، يمكنه تأدية قفزة خلفية ببراعة.

وبحسب سبوتنك، يبلغ وزن الروبوت المسمى بـ"الفهد"، تسعة كغ، كما أنه قادر على السير بسرعة 2.45 متر/ ثانية، ويمتلك قدرة كبيرة على المناورة والتحرك بشكل جانبي والمشي والركض.

ويعمل الباحثون في الوقت الحالي للاستفادة من القدرات الجديدة للروبوتات للوصول إلى أماكن صعبة، واستغلاله تحديدا في أبحاث الفضاء.

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