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منوعات

ثعلب مسعور يصيب شرطيا برصاصة في صدره.. فيديو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 06:40 ص
صدى البلد
كريم جمال
أصاب ثعلب مسعور، شرطيا، بعيار ناري فى الصدر، في قرية تابعة لمقاطعة أولستر بولاية نيويورك الأمريكية، بعدما تلقى الأخير بلاغا بإحداث الحيوان لحالة ذعر بين الأهالي.

وبحسب روسيا اليوم، تلقى الشرطي الشاب البالغ من العمر 24 عامًا، بلاغًا من سكان قرية إيلنفيل ضد الثعلب، الذي باغته بالهجوم ليحاول الشرطي الهرب منه ويقفز فوق سياج، إلا أنه تعثر وسقط على الأرض، لتنطلق رصاصة بالخطأ من مسدسه نحو صدره.

ونجا الشرطي من الموت بسبب ارتدائه للقميص الواقي، وتم نقله للمستشفى لإصابته ببعض الجراح البسيطة، بينما تم التخلص من الثعلب المسعور، بعد أن أطلق شرطي آخر النار عليه.

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