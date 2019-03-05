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ثقافة

السفير التشادي يطلب خبرة مصر في تنظيم أول معرض للكتاب بـ نجامينا

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 07:56 ص
صدى البلد
طارق موسى
طلب سفير دولة تشاد بالقاهرة الأمين الدودو عبد الله الخاطري؛ الاستعانة بالخبرات المصرية للهيئة المصرية العامة للكتاب؛ في تنظيم أول معرض تشادي للكتاب بالعاصمة "نجامينا".

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ لسفير دولة تشاد بالقاهرة؛ بمقر الهيئة؛ مساء الإثنين، لمناقشة سبل التعاون فى مجال الثقافة والنشر وتنظيم المعارض الدولية.

وأشاد الخاطري؛ بالتنظيم "العالمى" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى يوبيله الذهبي؛ والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 22 من يناير الماضى؛ مؤكدا دعم دولته لرئاسة مصر وقيادتها للاتحاد الأفريقي هذا العام.

وأكد أن العلاقات الثقافية لبلاده مع مصر أقوى "تاريخيا" من مثيلاتها مع أي دولة أخرى، لافتا إلى ضرورة استعادتها وتفعيل القوى الناعمة فى دعم أطر التعاون بهذا المجال خلال العام الحالي.

ورحب الدكتور هيثم الحاج علي، بمشاركة تشاد فى معرض الإسكندرية الدولى للكتاب يوم 25 من مارس الجارى، من خلال فعاليات ثقافية متعددة حول العلاقات الثقافية الأفريقية.

وأبدى رئيس الهيئة، استعدادها- تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية- للمشاركة فى تأسيس وتنظيم أول معرض للكتاب فى "نجامينا"؛ خلال الربع الأخير من 2019، مع دراسة تطويره ودعم المشاركات العربية والأفريقية به خلال السنوات المقبلة، عبر إطار تعاون ثنائي ترعاه الوزيرة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

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