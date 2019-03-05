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أخبار العالم

بعد عودته إلى فنزويلا.. جوايدو يبدأ خطة الحشد ضد مادورو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 04:10 ص
ارشيفية
ارشيفية
أ ش أ
دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو- بعد عودته إلى العاصمة كاراكاس، الاثنين- أنصاره، للتظاهر يومي الثلاثاء والسبت.

وقال جوايدو، أمام تجمع حاشد لأنصاره في منطقة لاس مرسيدس في العاصمة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية: "غدًا الثلاثاء ندعو جميع النقابات الحكومية إلى المشاركة في تجمع هام. ويوم السبت ستعود فنزويلا بأسرها إلى الشوارع من أجل النضال في سبيل الديمقراطية بحزم وبشجاعة".

وأضاف زعيم المعارضة أن الاحتجاجات لن تنتهي إلا بعد "أن تستعيد فنزويلا حريتها".

ودعا جوايدو موظفي الدولة إلى دعم المعارضة و"تعطيل النظام القمعي". وتحدث أيضًا عن انشقاق نحو 700 عسكري عن الرئيس نيكولاس مادورو.

وعاد خوان جوايدو إلى فنزويلا، الإثنين، في أعقاب إجرائه جولة بدول المنطقة، استمرت لأكثر من أسبوع، وذلك على الرغم من أن السلطات الفنزويلية هددت باتخاذ إجراءات ضده لعدم التزامه بقرار حظر السفر الصادر عن المحكمة العليا الموالية لمادورو.

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