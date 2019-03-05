أنغام لمتابعي ألبومها الجديد: شكرا جمهوري الراقي

شكرت المطربة أنغام، جمهورها الكبير، بعدما حظيت أغاني ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا" على ما يقرب من 16 مليون مشاهدة لجميع أغانيه البالغ عددها 14.
وغرَّدت أنغام عبر تويتر": " شكرا جمهوري الراقي ، حالة خاصة جدا".
وأطلقت المطربة أنغام، أواخر شهر فبراير الماضى، ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا"، والذي ظهرت في كل من أغانيه بشكل فيديو كليب "ليريكال" عبر منصة "يوتيوب".
وغرَّدت أنغام عبر تويتر": " شكرا جمهوري الراقي ، حالة خاصة جدا".
وأطلقت المطربة أنغام، أواخر شهر فبراير الماضى، ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا"، والذي ظهرت في كل من أغانيه بشكل فيديو كليب "ليريكال" عبر منصة "يوتيوب".