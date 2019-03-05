محكمة أمريكية ترفض إعادة منضمة إلى داعش للولايات المتحدة

رفضت محكمة فيدرالية أمريكية، الطلب المقدم من والد "هدى المثنى"- التى انضمت إلى تنظيم "داعش" الإرهابي- بضرورة إصدار أمر عاجل بعودتها إلى الولايات المتحدة، بعد أعوام من مغادرتها للانضمام للتنظيم.



وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الاخبارية الأمريكية، أن تشارلز سويفت، المحامي الموكل بالدفاع عن هدى المثنى، أكد أمام المحكمة المنعقدة بضاحية كولومبيا، الإثنين، أن هناك خطرا يتهدد المدعية من خلال استمرار تواجدها في مخيم للاجئين في سوريا، حيث تقيم مع طفلها البالغ من العمر 18 شهرا.



ورفض فريق المحامين عن الحكومة الأمريكية هذا الدفع بوصفه "مجرد سلسلة من التكهنات، حيث لا يمكن الجزم بشكل واضح بطبيعة الظروف القائمة داخل مخيم اللاجئين الذب تقيم به المدعية، فضلا عن أنها لم تعد مواطنة أمريكية".



وكان والد المدعية، قد أقام دعوى أمام القضاء الأمريكى لإعادة ابنته إلى الولايات المتحدة، لوجود خطر على حياتها، غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد بعدم إعادتها مرة أخرى إلى، فيما أكد وزير خارجيته مايك بومبيو أيضا أن هدى المثنى فقدت الجنسية الأمريكية.