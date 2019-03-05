صبايا الخير يستعرض نجاح أول عملية قلب

أجرت الإعلامية ريهام سعيد، حوارا، مع أهالي الأطفال المصابين بأمراض القلب، استعرضت خلاله نجاح أول عملية قسطرة قلب لطفلة، وذلك ضمن مبادرتها لعلاج مرضى القلب.





وفي لحظة مؤثرة، أجهشت والدة الطفلة "فريدة" في البكاء قبل إجراء ابنتها للعملية وذلك خلال لقائه ببرنامج " صبايا الخير "،المذاع عبر فضائية " الحياة ، مضيفة أنها ظلت تعاني كثيرا لحين الوصول الى حملة البرنامج:" بنتي كل يوم بتموت قدام عنيا".



