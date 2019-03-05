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سيارات

فاندا.. تفاصيل السيارة الكهربائية الخارقة.. فيديو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:00 ص
حسام رضوان
أعلنت شركة "دندروبيوم-Dendrobium" البريطانية أنها تقوم بتكوير سيارة كهربائية جديدة "خارقة" من طراز "فاندا".

وبحسب "سبوتنيك" الروسية، قالت الشركة إن "فاندا" الجديدة تأتي بتصميم "XP-2" المشابه لشقيقتها الأكبر، ولكنها بخطوط معدلة تجعلها أكثر درامية.

وأوضحت أن السيارة تم صنعها من الكربون فايبر، الذي يساعد على تخفيف وزن السيارة وتحسين أدائها.

وأضافت أنها مزودة بمحركات كهربائية، ومن أهم ما سيميزها حصولها على بطاريات ذات حالة ثابتة.

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