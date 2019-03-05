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رياضة

عبد الحفيظ وعدلي يغادران إلى الكونغو لتجهيز أجواء مواجهة فيتا كلوب

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:37 ص
ارشيفية
ارشيفية
عبد الحكيم ابو علم
غادر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري، إلى الكونغو، لترتيب كافة الإجراءات المتعلقة بإقامة بعثة الفريق الأول هناك، قبل مواجهة فيتا كلوب يوم 9 مارس، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتوجه عبد الحفيظ وعدلي مباشرة من استاد بتروسبورت- حيث انتهت مباراة الفريق مع بتروجيت وفاز بها الأهلي برباعية نظيفة- إلى مطار القاهرة؛ للسفر إلى الكونغو؛ للاطمئنان على ظروف الإقامة وملاعب التدريب وتأمين البعثة، وغيرها من الأمور التنسيقية.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب، السبت المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

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