ماي: خفض أعداد الشرطة في بريطانيا لا علاقة له بزيادة جرائم الطعن

نفت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، وجود علاقة بين خفض ‏أعداد رجال الشرطة، وبين موجة حوادث الطعن التي تشهدها المملكة المتحدة ولندن بشكل خاص، مؤخرا.‏



وشهدت بريطانيا وعاصمتها تحديدًا زيادة ملفتة في معدلات جرائم الطعن خلال الشهرين الماضيين، على ‏نحو لم تشهده البلاد منذ زمن الحرب العالمية الثانية.‏



وقالت ماي: "لا ارتباط مباشر بين جرائم محددة وأعداد رجال الشرطة"، حسبما نقلت صحيفة الـ"إيفننج ‏ستاندرد" اللندنية.‏



وشهدت قوات الشرطة في أنحاء المملكة المتحدة، انخفاضا في أعداد الضباط، وصل أقصاه في لندن، لكن نائب مساعد مفوض شرطة سكوتلانديارد، جراهام ماكنالتي، قال إن زيادة أعداد ضباط الشرطة كان ‏كفيلا بإحداث فارق في التعامل مع المشكلة.‏



وفي ذات السياق، واجه عمدة لندن صادق خان، انتقادات، الإثنين، لقيامه بإجازة ‏قصيرة خارج البلاد قبل مرور يوم على حادث طعن قاتل تعرضت له فتاة لندنية.‏



وأعرب وزير الصحة البريطاني مات هانكوك عن "دهشته" لعدم إلغاء خان إجازته من أجل متابعة حادث ‏طعن الفتاة ذات الـ17 ربيعا.‏



وقال هانكوك: "أقول لكم الحقيقة، أنا مندهش؛ يحتاج السياسيون لإجازات، هذا صحيح. وأيضا ‏أوقات الأزمات تتطلب منك إن كنت في منصب مهم وتضطلع بمسؤوليات كبرى أن تكون موجودا. أعتقد ‏أن هناك الكثير جدا مما يتعين على صادق خان عمله إزاء جرائم الطعن هنا في لندن للحفاظ على الناس ‏آمنين".‏



على الجانب الآخر، قال متحدث باسم صادق خان، إن العمدة عائد غدا إلى العمل، "هو في عطلة قصيرة ‏مع زوجته، وعلى اتصال دائم بخدمة شرطة العاصمة وبمبنى بلديتها".‏



ودافع مفتش شرطة لندن السابق، لورد هوجان هاو، عن قرار "خان" في الحصول على اجازة،: "أنا متأكد من أن ‏العطلة كان مخططا لها سلفا، حيث يحتاج المرء إلى اجازة إذا كان ‏يضطلع بمهمة كبرى، وإلا سيكون بلا فاعلية".