ترامب: وقف التدريبات مع كوريا الجنوبية يوفر المليارات للولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السبب وراء رغبته في الحد من التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية؛ هو توفير مئات الملايين من الدولارات للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يحد أيضًا من التوترات مع بيونج يانج.



ونقلت قناة "الحرة" الفضائية مساء الإثنين، عن ترامب، على "تويتر"، بعد أن أخفق هو والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في التوصل لاتفاق على نزع السلاح النووي خلال قمة عقدت في فيتنام قوله إن "هذا موقفي منذ فترة طويلة قبل أن أصبح رئيسا".



وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستوقفان مناوراتهما العسكرية السنوية المشتركة الواسعة النطاق، التي تثير بانتظام غضب كوريا الشماليّة.



وقالت الوزارة، في بيان، إن التمرينين اللذين يطلق عليهما "كي ريسولف" و"وفول إيجل" سيستعاض عنهما بمناورات محدودة النطاق؛ وذلك "بهدف الحفاظ على استعداد عسكري قوي" للقوات المتمركزة في سول.



واتخذ هذا القرار خلال اتصال هاتفي بين وزيري الدفاع الكوري الجنوبي والأمريكي، جيونج كيونج-دو وباتريك شاناهان، بعد 3 أيام من قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون في العاصمة الفيتنامية، هانوي، لم تسفر عن أي اتفاق. غير أن كلا الزعيمين راغب في إبقاء باب الحوار بينهما مفتوحًا.