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فن

حضور جماهيري كبير في ندوة فيلم بيت ست بمهرجان شرم الشيخ

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:40 ص
ارشيفية
ارشيفية
أ ش أ
شهدت ندوة الفيلم المصري الوحيد "بيت ست" للمخرج أحمد عقل، المشارك بمسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، حضورا جماهيريا كبيرا.

أدار الندوة الكاتب الصحفي مصطفى الكيلاني مدير المهرجان، بحضور صناع الفيلم من المخرج، والسيناريست شادي المسلمي، والكاتب ايمن العايدي والمنتج محمد عبد الرحمن والممثلين رانيا الخطيب، نيچار محمد، مروان مسلم، وسلمى الديب.

وقال السيناريست شادي المسلمي إن الفيلم يقع ضمن فئة الأفلام الروائية الطويلة، لافتا إلى أنه تم حذف أجزاء كثيرة منه كي يتناسب مع الجمهور.

من جانبه، عبَّر المنتج محمد عبد الرحمن عن فخره بمجموعة العمل في الفيلم ومشاركته في المهرجان، لافتا إلى أن التحضير له استغرق حوالى ٦ أشهر، والتصوير مثلها.

وقالت رانيا الخطيب إنها أحبت دورها في الفيلم، حيث كان مختلفا عن ما أدته من أعمال سابقا.

أما نيچار محمد فقالت إنها أعجبت بدورها في الفيلم لأنها شخصية متلونة وليست على وتيرة واحدة.

وأشار مروان مسلم إلى أن تلك التجربة هى الأولى له في فيلم روائي، وأن أكثر الأشياء التي جذبته للشخصيه أنها "مركبة".

واستطردت سلمي الديب أن الفيلم هو أول بطولة جماعية لها، وليست أول تجربة سينمائية، لافتة إلى ان دورها كان مختلفا عن الأدوار التي قدمتها من قبل.

وقال ايمن العايدي، كاتب القصة، إنه فخور بهذا العمل وبمشاركته في المهرجان.

وتختتم فعاليات مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، يوم الجمعة المقبل.

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