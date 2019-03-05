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أخبار العالم

العراق: تحركات التحالف الدولي على أراضينا مشروطة

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 07:35 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أن حركة قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في الأرض والجو، محدودة، ومشروطة بموافقة الحكومة العراقية.

وقالت القيادة، في بيان نشرته قناة "السومرية" العراقية: "تؤكد قيادة العمليات المشتركة أن حركة قوات التحالف الدولي على الأرض وفي الجو تجري ضمن سياقات عمل دقيقة ومشروطة بموافقة القائد العام للقوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة".

وأضافت: "التحالف الدولي لم ينفذ أي عملية عسكرية في غرب الأنبار، وجميع العمليات تقوم بها القوات العراقية، وتتلقى في بعضها دعما جويا من التحالف الدولي، بتنسيق وموافقات محددة".

وأوضحت أن "العلاقات مع التحالف الدولي مستمرة في جميع فعاليات ومجالات العمل (التدريب، الاستشارة، الدعم اللوجستي، الحركة على الأرض وفِي الجو)، وتجري ضمن سياقات عمل دقيقة ومشروطة.

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