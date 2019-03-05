ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

الرقابة المالية: نستهدف رفع مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي لـ20%

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 07:39 ص
صدى البلد
علياء فوزى
أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن عام 2018 شهد إطلاق العديد من المبادرات في قطاع التأمين، وما زالت مستمرة خلال عام 2019.

وقال عمران، فى تصريحات له، إن إصدار مجمعة التامين الاجباري ، يعد طفرة كبيرة على سوق التأمين المصرى ، مضيفا أنه على الرغم من أن الأقساط تزيد بشكل كبير إلا أن معدل مشاركة قطاع التأمين فى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال 1%، وهو ما يجعلنا نتخذ إجراءات حقيقية لزيادة معدلات نمو القطاع، ورفع مساهمته فى الناتج المحلي الإجمالي، ما يعنى نموا حقيقيا بنحو 20% خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأشار إلى أن هناك عبئا كبيرا على شركات التامين والوساطة، وتحدٍّ لتحقيق المستهدفات، إما عن زيادة الوثائق الإجبارية وزيادة التامين الاجباري على المستفيدين من التمويل متناهى الصغر، والبالغ عددهم نحو 2.8 مليون مستفيد، أو التامين على المهنيين، والتأمين الاجبارى على المنشآت والأصول المملوكة للدولة، وهى تعنى التأمين على البنية التحتية والأجهزة والمعدات ومحطات الكهرباء وغيره، وكذلك التامين على طلاب المدارس والجامعات من خلال صندوقين .

واوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن شركات الوساطة لها أهمية كبيرة كشركات التامين حيث أنها تشارك فى زيادة معدلات النمو، مضيفا أن التسويق غاية في الأهمية خاصة فى التأمين على الحياة في التجمعات السكنية والتجارية والاستثمارية الكبيرة.

ولفت إلى أن التعويضات التي تتم فى الحوادث، يجب أن تبلغ نحو 100 ألف جنيه على الأقل في حالة الوفاة.

ترشيحاتنا

ثعلب مسعور يصيب شرطيا برصاصة في صدره.. فيديو

عمرو أديب محذرا: اغسلوا الفراخ كويس اليومين دول.. فيديو

سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد فى الشرقية

شعبة السيارات تفجر مفاجأة عن موديلات 2020.. فيديو

اختبر قوة نظرك.. أين التوأم في الصورة؟

أحمد فلوكس يحذف هنا شيحة من إنستجرام

شينخوا: الاقتصاد المصري بدأ التعافي في عهد السيسي

إخواني منشق: كنا هنشوف بحور دم لو استمرت الجماعة في الحكم شهرا آخر

المرور: حركة المركبات لم تتأثر من الأمطار على الطرق الصحراوية

العراق: تحركات التحالف الدولي على أراضينا مشروطة

الروبوت الفهد يستعرض مهاراته.. فيديو

سيد عبد الحفيظ: إنذار كريم نيدفيد غير مستحق وهذا أسوأ ما في المباراة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وادي الجمال.. الطبيعة الخلابة ومخربشات ما قبل التاريخ في مكان واحد.. صور

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

فيديو

إخواني منشق يكشف الدور الخطير لتنظيم الأخوات داخل الجماعة الإرهابية.. فيديو
تعرف على الجديد في حركة البيع والشراء بسوق السيارات المستعملة.. فيديو
محمد الشرنوبي يكشف كواليس غنائه مع الموسيقار عمر خيرت.. فيديو
إخواني منشق: الجماعة الإرهابية تحرف النصوص القرآنية للوصول للسلطة
فيديوجراف| عدالة متأخرة و براءة بعد 70 عامًا! ‎

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟