الرقابة المالية: نستهدف رفع مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي لـ20%

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن عام 2018 شهد إطلاق العديد من المبادرات في قطاع التأمين، وما زالت مستمرة خلال عام 2019.



وقال عمران، فى تصريحات له، إن إصدار مجمعة التامين الاجباري ، يعد طفرة كبيرة على سوق التأمين المصرى ، مضيفا أنه على الرغم من أن الأقساط تزيد بشكل كبير إلا أن معدل مشاركة قطاع التأمين فى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال 1%، وهو ما يجعلنا نتخذ إجراءات حقيقية لزيادة معدلات نمو القطاع، ورفع مساهمته فى الناتج المحلي الإجمالي، ما يعنى نموا حقيقيا بنحو 20% خلال السنوات الأربع المقبلة.



وأشار إلى أن هناك عبئا كبيرا على شركات التامين والوساطة، وتحدٍّ لتحقيق المستهدفات، إما عن زيادة الوثائق الإجبارية وزيادة التامين الاجباري على المستفيدين من التمويل متناهى الصغر، والبالغ عددهم نحو 2.8 مليون مستفيد، أو التامين على المهنيين، والتأمين الاجبارى على المنشآت والأصول المملوكة للدولة، وهى تعنى التأمين على البنية التحتية والأجهزة والمعدات ومحطات الكهرباء وغيره، وكذلك التامين على طلاب المدارس والجامعات من خلال صندوقين .



واوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن شركات الوساطة لها أهمية كبيرة كشركات التامين حيث أنها تشارك فى زيادة معدلات النمو، مضيفا أن التسويق غاية في الأهمية خاصة فى التأمين على الحياة في التجمعات السكنية والتجارية والاستثمارية الكبيرة.



ولفت إلى أن التعويضات التي تتم فى الحوادث، يجب أن تبلغ نحو 100 ألف جنيه على الأقل في حالة الوفاة.